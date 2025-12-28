البعثة الأممية ترحب بجهود مكافحة «الاحتجاز التعسفي»

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بكافة الجهود المبذولة لمعالجة حقوق الإنسان للمحتجزين، خاصة ما يتعلق بالتصدي للاحتجاز التعسفي، وهو ممارسة شائعة في بعض مناطق ليبيا.

وأكدت البعثة أهمية ضمان إشراف مدني كامل على جميع مراكز الاحتجاز لضمان حماية الحقوق والحريات الأساسية.

وأشادت البعثة بالخطوة الإيجابية المتمثلة في إنشاء اللجنة الوطنية المؤقتة لمتابعة أوضاع السجناء والسجون في بنغازي بتاريخ 23 ديسمبر، معتبرة أن هذه المبادرة تشكل خطوة هامة نحو تحسين الأوضاع في مراكز الاحتجاز.

كما أشادت باللجنة الحقوقية لمتابعة أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز التي أُنشئت في طرابلس بتاريخ 4 يونيو 2025، وجهود النائب العام المستمرة لتعزيز سيادة القانون ومعالجة حالات الاحتجاز التعسفي.

وأكدت بعثة الأمم المتحدة استعدادها لتقديم الدعم الفني والمساعدة بما يتماشى مع المعايير الدولية لتعزيز حقوق الإنسان وتحسين ظروف المحتجزين في ليبيا.