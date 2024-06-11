البعثة الأممية ترحب بفتح باب التسجيل في الانتخابات البلدية

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بإطلاق عملية تسجيل الناخبين لانتخابات المجالس البلدية المقبلة في 60 بلدية.

وفي منشور لها على منصة “إكس” شجعت البعثة “جميع الليبيين المؤهلين”، بما في ذلك النساء والشباب، على التسجيل لممارسة حقهم في انتخاب القيادات المستقبلية لبلدياتهم.

وأشارت البعثة، إلى أنه أمر بالغ الأهمية ليس فقط لحياتهم اليومية، ولكن أيضا للتنمية الشاملة والاستقرار في البلاد.

وأعلنت مفوضية الانتخابات قبل يومين، فتح سجل الناخبين لانتخاب المجالس البلدية في 60 بلدية من البلديات المستهدفة بانتخاب مجالسها من أصل 160 بلدية.