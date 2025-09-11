البعثة الأممية ترحب بنتائج الجولة الثانية من «انتخابات المجالس البلدية»

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بإعلان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات نتائج البلديات الـ34 التي شاركت في الجولة الثانية من انتخابات المجالس البلدية، والتي اختتمت يومي 16 و23 أغسطس 2025.

كما أشادت البعثة بإعلان نتائج بلدية الشويرف، التي كانت معلقة منذ الجولة الأولى من انتخابات المجالس البلدية في نوفمبر 2024.

وهنأت البعثة أعضاء المجالس البلدية المنتخبين حديثًا متمنية لهم التوفيق في أداء مسؤولياتهم المحلية الهامة، مشيدة بمثابرة ومهنية المفوضية في المضي قدمًا بالعملية الانتخابية بنجاح بما يتماشى مع ولايتها.

وجددت البعثة دعوتها لجميع السلطات لإزالة أي عقبات تحول دون إجراء الانتخابات في باقي البلديات، مؤكدة أن حق جميع المواطنين الليبيين في ممارسة حقوقهم السياسية والمشاركة في اختيار ممثليهم يعزز الثقة والمساءلة بين المواطنين والسلطات المحلية الشرعية.