البعثة الأممية ترحب بنتائج انتخابات نقابة المحامين في ليبيا

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بنتائج انتخابات نقابة المحامين، التي أجريت في الخامس من شهر مارس الجاري على مستوى عشر نقابات فرعية، والنقابة العامة في طرابلس.

واعتبرت البعثة في منشور على فيسبوك، أن الانتخابات أظهرت قوة النقابة ككيان مُستقل وموحد، وبينت الإصرار القوي للمحامين في ليبيا على النهوض بمهنتهم.

وأكدت البعثة موقفها الداعم لاستقلال النقابة باعتبارها إحدى مؤسسات المجتمع المدني الرائدة، كما تعبر عن استعدادها لمواصلة تعاونها مع النقابة من أجل دعم المهنة والرفع من قدرات المحاميات والمحامين الليبيين.

وكان انتخب المحامي عبدالرؤوف قمبيج نقيبا عاما للمحامين في ليبيا خلال انتخابات النقابة العامة والنقابات الفرعية للمحامين التي جرت أمس الثلاثاء.