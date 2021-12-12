البعثة الأممية تُرحب بوصول ستيفاني ويليامز إلى طرابلس

رحّبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بوصول المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لليبيا، ستيفاني وليامز إلى طرابلس.

وقالت البعثة الأممية إنّ وليامز ستتولى قيادة جهود المساعي والوساطة والعمل مع الجهات الفاعلة الليبية والإقليمية والدولية لمتابعة تنفيذ المسارات الثلاثة للحوار الليبي ودعم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

وذكرت البعثة الاممية أنّ وليامز ستعمل مع الأطراف المحلّية الفاعلة لمساعدتها في المحافظة على الزخم الذي تحقق حول الانتخابات والذي تمثّل في الإقبال غير المسبوق على تسجيل الناخبين ونجاح توزيع بطاقات الناخبين وتسجيل عدد كبير من المرشحين الرئاسيين والبرلمانيين.

وأشادت البعثة الأممية بعمل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مشيرة إلى أنّها حققت تقدما كبيرا في الاستعدادات الفنية للعملية الانتخابية رغم العديد من التحديات وضيق الوقت.