البعثة الأممية ترحّب بانطلاق عملية الاقتراع في 9 بلديات

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بانطلاق عملية الاقتراع، اليوم، في بلديات الأبيار وبنغازي وقمينس وقصر الجدي وسلوق وسبها وسرت وطبرق وتوكرة، وذلك انسجامًا مع دعوة مجلس الأمن إلى استئناف العمليات الانتخابية وتمكين التصويت في المناطق التي كانت الإجراءات فيها معلقة خلال الفترة الماضية.

وأكدت البعثة أن استئناف الاقتراع يمثل خطوة مهمة في مسار تعزيز الحكم المحلي، ودعم المساءلة، وترسيخ مشاركة المواطنين في إدارة شؤونهم البلدية، في إطار العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة في ليبيا.

وشجعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جميع الناخبين المؤهلين على التوجه إلى مراكز الاقتراع والمشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية، معتبرة أن المشاركة الواسعة تسهم في بناء إدارات محلية فعّالة وقادرة على تلبية احتياجات المواطنين، وتعكس الإرادة الحقيقية للشعب الليبي.

ودعت البعثة السلطات المحلية والأجهزة المعنية إلى توفير البيئة الأمنية اللازمة لحماية العملية الانتخابية، وضمان سلامة الناخبين والعاملين في مراكز الاقتراع، مع التأكيد على ضرورة احترام إرادة الليبيين احترامًا كاملًا، وضمان نزاهة وشفافية التصويت في جميع البلديات المشمولة.