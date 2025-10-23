البعثة الأممية تردّ على الأسئلة الأكثر شيوعاً حول خارطة الطريق

تلقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عددًا كبيرًا من الأسئلة حول خارطة الطريق للمرحلة المقبلة.

وأعربت البعثة عن شكرها للجميع على تفاعلهم، وأوردت إجابات على أبرز الأسئلة المتكررة والمتمثلة فيما يلي:

الإطار الزمني لخارطة الطريق : يتراوح من 12 إلى 18 شهراً، كما أعلنته السيدة تيتيه في مجلس الأمن، وقد أيد المجلس هذا الإطار الزمني. ستتكون خارطة الطريق من مراحل متتابعة تقود في النهاية إلى انتخابات وطنية مع قبول نتائجها.

: يتراوح من 12 إلى 18 شهراً، كما أعلنته السيدة تيتيه في مجلس الأمن، وقد أيد المجلس هذا الإطار الزمني. ستتكون خارطة الطريق من مراحل متتابعة تقود في النهاية إلى انتخابات وطنية مع قبول نتائجها. الإطار الزمني للحوار المهيكل : يتراوح من 4 إلى 6 أشهر ضمن فترة تنفيذ خارطة الطريق.

: يتراوح من 4 إلى 6 أشهر ضمن فترة تنفيذ خارطة الطريق. معايير اختيار المشاركين في الحوار المهيكل : ستُعلن البعثة عن معايير اختيار لضمان تمثيل جغرافي ومجتمعي متوازن يشمل النساء والشباب والأحزاب السياسية والمكونات الثقافية والمجتمع المدني والمؤسسات في القطاعات المختلفة.

: ستُعلن البعثة عن معايير اختيار لضمان تمثيل جغرافي ومجتمعي متوازن يشمل النساء والشباب والأحزاب السياسية والمكونات الثقافية والمجتمع المدني والمؤسسات في القطاعات المختلفة. تشكيل حكومة موحدة للإشراف على الانتخابات : تدعم البعثة تشكيل حكومة جديدة وموحدة ذات ولاية محددة، مع التأكيد على ضرورة الاتفاق على القواعد الانتخابية قبل المشاورات حول تشكيل الحكومة، واستمرار الجهود لتوحيد المؤسسات وتحسين الاقتصاد وتعزيز الحوكمة.

: تدعم البعثة تشكيل حكومة جديدة وموحدة ذات ولاية محددة، مع التأكيد على ضرورة الاتفاق على القواعد الانتخابية قبل المشاورات حول تشكيل الحكومة، واستمرار الجهود لتوحيد المؤسسات وتحسين الاقتصاد وتعزيز الحوكمة. عن المعرقلين : البعثة تتعاون بشكل وثيق مع الشركاء الدوليين لتحديد ومعاقبة المعرقلين، بما في ذلك من خلال فرض عقوبات من اختصاص مجلس الأمن والدول الأعضاء فقط. تقوم البعثة بتقديم إحاطات منتظمة لمجلس الأمن وتطلب تدخله عند الحاجة.

: البعثة تتعاون بشكل وثيق مع الشركاء الدوليين لتحديد ومعاقبة المعرقلين، بما في ذلك من خلال فرض عقوبات من اختصاص مجلس الأمن والدول الأعضاء فقط. تقوم البعثة بتقديم إحاطات منتظمة لمجلس الأمن وتطلب تدخله عند الحاجة. مشاركة المكونات الثقافية في ليبيا: قامت البعثة بتنظيم مشاورات وحملات توعية في مختلف أنحاء ليبيا لضمان تمثيل جميع المكونات الثقافية، وستواصل هذه الجهود لضمان مشاركة فئات المجتمع الليبي في العملية السياسية.

