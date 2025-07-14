البعثة الأممية تستطلع آراء الليبيين لرسم خارطة الطريق نحو الانتخابات

أكمل أكثر من 10,000 مواطن ليبي استطلاع الرأي العام الإلكتروني الذي أطلقته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والذي يهدف إلى جمع آراء الليبيين بشأن أفضل السبل للمضي قدمًا في العملية السياسية، والوصول إلى انتخابات وطنية شاملة.

ودعت البعثة جميع الليبيين إلى المشاركة الفاعلة في الاستطلاع قبل إغلاق باب المشاركة، من هنا.

ويركز الاستطلاع على أربعة مقترحات رئيسية قدمتها اللجنة الاستشارية، إلى جانب مناقشة الشروط المسبقة لنجاح انتقال السلطة، وضمانات الاستمرارية في العملية السياسية– وغيرها من القضايا الجوهرية.

وفي هذا السياق، قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه: “المشاركة العامة أمر بالغ الأهمية لضمان عملية سياسية بقيادة وملكية ليبية. نريد أن نستمع إلى آراء الليبيين من جميع فئات المجتمع وفي كل أرجاء البلاد”.

وأكدت البعثة حرصها على رفع نسبة المشاركة بين النساء، والمكونات الثقافية، والأشخاص ذوي الإعاقة، كما دعت بشكل خاص المواطنين في الجنوب والشرق إلى الانضمام والمساهمة بآرائهم.

ولضمان شمولية العملية، ستُجري البعثة أيضًا استطلاعين منهجيين عبر الهاتف، من خلال شركة متخصصة، لتوسيع قاعدة المشاركة وتعزيز التمثيل.

وأكدت البعثة أن نتائج هذه الاستطلاعات، إلى جانب المشاورات العامة الجارية في أنحاء البلاد، ستُستخدم كمدخلات أساسية في إعداد خارطة الطريق للعملية السياسية في ليبيا.