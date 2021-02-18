البعثة الأممية تستعرض جاهزية مفوضية الانتخابات للاستحقاق القادم

استقبل الدكتور عماد السايح رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الخميس، بمقر المفوضية في طرابلس، يان كوييش المبعوث الخاص للامين العام للأمم المتحدة، بحضور عبدالحكيم بلخير عضو مجلس المفوضية، وبانتوليتتش كبير مستشاري الانتخابات في البعثة الأممية، والأمين العام المساعد منسق البعثة ريزدون زيتينغا، والأمينة العامة المساعدة منسقة الشئون الإنسانية جورجيت غانيون.

وأفادت المفوضية عبر موقعها الرسمي، بأن هذه الزيارة تأتي ضمن الاستعدادات للاستحقاق الانتخابي القادم.

وتركز اللقاء حول مناقشة بعض النقاط الهامة تمحورت حول استعداد وجاهزية المفوضية لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المقررة نهاية العام الجاري.

وتم التطرق إلى الصعوبات والعراقيل التي تواجه المفوضية في تنفيذ هذا الاستحقاق، إضافة إلى مناقشة واستعراض المواقف السياسية المختلفة للأطراف ذات العلاقة بعملية الانتقال السلمي للسلطة المقرر في 24 ديسمبر القادم.

وتطرق اللقاء أيضاً إلى دور السلطة التنفيذية الجديدة في الإيفاء بوعودها والتزاماتها في دعم متطلبات إجراء الانتخابات وفق المعايير والمبادئ الدولية.

كما تم أيضا مناقشة الدعم الدولي وخاصة ما تقدمه البعثة الأممية للدعم في ليبيا في مجال الدعم الفني والاستشاري.