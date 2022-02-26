البعثة الأممية تستعرض مقترحات معالجة الوضع السياسي في ليبيا

استقبلت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، رفقة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ريزدون زيننغا، اليوم السبت، بمقر البعثة في طرابلس، مجموعة من الشخصيات السياسية الليبية.

وعرضت المجموعة مقترحاتها لمعالجة الوضع السياسي الحالي والعودة إلى مسار إجراء الانتخابات وتعزيز دور المرأة والمكونات الأخرى وإدماجهم في العملية السياسية.

وقالت وليامز في تغريدة على تويتر، إنها شددت خلال اللقاء، على ضرورة الحفاظ على الهدوء ودعم التوافق السياسي وإعلاء مصلحة جميع الليبيين.