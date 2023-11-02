البعثة الأممية تستعرض ملاحظات أمازيغ ليبيا على القوانين الانتخابية

استقبل نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ريزدون زنينغا، بمقر البعثة في طرابلس، وفدًا من الأمازيغ يمثلون البلديات والمجالس الاجتماعية ونشطاء المجتمع المدني والمجلس الأعلى للأمازيغ في ليبيا.

وبحسب ما أفادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في منشور عبر صفحتها الرسمية، فقد أعرب الوفد عن قلقه بشأن العملية السياسية والقوانين الانتخابية المعتمدة معربين عن أنها لا تأخذ في الاعتبار بشكل كاف أوضاعهم والكثافة السكانية وجميع حقوقهم.

وسلم الوفد رسالة تلخص مخاوفهم وطلباتهم، كما أعربوا عن تضامنهم مع المكونات الثقافية الأخرى في ليبيا.

بدوره أكد نائب الممثل الخاص أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا دعت باستمرار إلى إجراء عملية انتخابية شاملة وإلى صون حقوق وتمثيل المكونات الثقافية والنساء وستواصل السعي في هذا التوجه.

وشدّد زنينغا على أنه بعد اعتماد القوانين الانتخابية، قرر مجلس الأمن في قراره 2702 بالدعوة إلى عملية سياسية شاملة تستند على القوانين وتمكن من إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في جميع أنحاء ليبيا، كما شجعهم على مواصلة الحوار مع المؤسسات الليبية مؤكداً على دعم البعثة لهم.