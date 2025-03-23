البعثة الأممية تشارك دول العالم بإحياء «ساعة الأرض»

انسجامًا مع الالتزام العالمي بالتصدي لتغير المناخ، انضمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى بعثات الأمم المتحدة ودول العالم الليلة الماضية في إطفاء الأضواء والأجهزة الكهربائية غير الضرورية إحياءً لـ”ساعة الأرض”.

وقالت البعثة: “تُمثل هذه المبادرة السنوية دعوةً جماعيةً لترشيد استهلاك الطاقة، وتحمل المسؤولية المشتركة في الحفاظ على بيئة مستدامة”.

يذكر أنه وفي حدث سنوي، وفي إطار الجهود المبذولة لحماية المناخ، “غرقت العديد من المدن حول العالم في ظلام دامس لمدة ساعة كاملة، خلال حملة “ساعة الأرض”، حيث شارك الملايين حول العالم في الفعالية، كما شاركت في هذه المبادرة معالم شهيرة مثل كاتدرائية كولونيا في ألمانيا، وبوابة براندنبورج في برلين، ومدرج الكولوسيوم في روما، ومبنى إمباير ستيت في نيويورك”.