البعثة الأممية تشدد على دور الشباب في «مكافحة الفساد»

شاركت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة اليوم في طرابلس في احتفالية اليوم الدولي لمكافحة الفساد، التي نظمتها هيئة الرقابة الإدارية بدولة ليبيا.

وأوضحت ممثلة الأمم المتحدة أن الفساد يعوق حصول المواطنين على الخدمات بشكل متساوٍ ويقلّص ثقة الجمهور بالمؤسسات، مشددة على أن مكافحته وتعزيز الرقابة الفعّالة يمثلان أساسًا لاستقرار الدولة وسيادتها الوطنية.

وأكدت أن الشباب يشكلون حجر الزاوية في جهود مكافحة الفساد، حيث يمكن لحماسهم وإبداعهم وقيادتهم أن يسهم في بناء أنظمة أكثر شفافية ومساءلة.

وأعربت الأمم المتحدة عن التزامها بدعم ليبيا في تعزيز مؤسساتها وبناء مستقبل يكون فيه احترام قيم النزاهة ركيزة أساسية في الدولة وجميع مجالات الحياة العامة.