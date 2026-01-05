البعثة الأممية تشدد على ضرورة إجراء انتخابات حرة ونزيهة

التقت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، ستيفاني خوري، نائبة رئيس البعثة الهولندية، هيلين بارتمانز، لمناقشة آخر التطورات السياسية في ليبيا.

وأكد اللقاء على أهمية الحفاظ على وحدة واستقلال القضاء والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وجرى استعراض آخر مستجدات الحوار المُهيكل وجلساته المقبلة، بما يعزز المسار السياسي الليبي بقيادة وطنية.

وشكرت نائبة الممثلة الخاصة للأمم المتحدة مملكة هولندا على دعمها المستمر لجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وحرصها على تعزيز العملية السياسية ودفعها قدمًا بما يخدم الاستقرار الوطني.

ويأتي هذا اللقاء في وقت حساس تمر به ليبيا، حيث تسعى الأطراف السياسية إلى ترتيب مسار حوار شامل يقود إلى انتخابات حرة ونزيهة ويعزز مؤسسات الدولة المدنية.