البعثة الأممية تحثّ جميع الأطراف على احترام نزاهة الانتخابات

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) عن استكمال عملية التصويت يوم أمس في تسع بلديات، والتي جرت وفق المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في أجواء هادئة ومنظمة، مع نسبة مشاركة أولية بلغت 69 في المائة، ما يعكس استمرار التزام الليبيين بالعمليات الانتخابية.

أشادت البعثة بجهود السلطات المحلية والأجهزة الأمنية وفريق المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في تمكين إجراء العملية، وأكدت أهمية دور المراقبين والوكلاء ووسائل الإعلام في حماية سير الانتخابات.

حثّت UNSMIL جميع الأطراف المعنية على مواصلة دعم المفوضية لضمان إنجاز ما تبقى من أعمالها، بما في ذلك نقل نماذج النتائج وتجميعها والتحقق منها في مركز التجميع، مشددة على ضرورة احترام نزاهة العملية الانتخابية واستخدام الآليات القانونية المعتمدة لمعالجة أي نزاعات محتملة.

جدّدت البعثة دعمها الكامل للجهود التي يقودها الليبيون لتعزيز عمليات انتخابية شاملة وشفافة وذات مصداقية، باعتبارها خطوة أساسية نحو استقرار سياسي طويل الأمد في البلاد.

تأتي هذه العملية ضمن سلسلة خطوات انتخابية يدعمها المجتمع الدولي، في إطار جهود البعثة الأممية لتعزيز الشفافية والمصداقية في ليبيا، بعد سنوات من الانقسامات والصراعات الداخلية، بما يتيح انتقالاً سلمياً للسلطة وبناء مؤسسات وطنية قوية.