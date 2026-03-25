البعثة الأممية تطالب بالإفراج الفوري عن «المهدي عبد العاطي»

طالبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بالإفراج الفوري عن المهدي عبد العاطي، الناشط السياسي الذي تعرض للاحتجاز التعسفي في مصراتة بتاريخ 18 مارس من قبل جهاز الأمن الداخلي.

وأشارت البعثة إلى أن هذا التوقيف والاحتجاز يشكلان انتهاكاً للقوانين الليبية والالتزامات الدولية لليبيا في مجال حقوق الإنسان، موضحة أن هذه الحادثة ليست منعزلة، بل تعكس نمطاً متكرراً من الانتهاكات ضمن الأجهزة الأمنية وأجهزة إنفاذ القانون في البلاد.

وأكدت البعثة على ضرورة تعزيز القاعدة المدنية وحماية الليبيين الذين يعبرون عن آرائهم المعارضة، لضمان قدرتهم على المشاركة في مناظرات وحوارات عامة وهم يشعرون بالأمان الكامل في ممارسة حقهم في حرية التعبير.

وحثت بعثة الأمم المتحدة جميع السلطات الليبية على إنهاء هذه الممارسات التعسفية والإفراج عن كل المحتجزين تعسفياً، مع التأكيد على محاسبة كل من يقف وراء هذه الانتهاكات لضمان احترام القانون وحقوق الإنسان.