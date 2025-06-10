البعثة الأممية تُطلق مشاورات مع الشباب في نالوت حول العملية السياسية

في إطار التزامها بدعم المشاركة الشبابية في العملية السياسية، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن فتح باب التسجيل لحضور جلسة نقاشية جديدة ضمن برنامجها “الشباب يشارك” [YouEngage#]، وذلك يوم الخميس المقبل، 12 يونيو 2025، بمدينة نالوت.

وتهدف الجلسة إلى التشاور مع الشباب الليبي حول نتائج اللجنة الاستشارية والخيارات المطروحة للمضي قدمًا في المسار السياسي، بمشاركة شبابية فاعلة ومباشرة.

ودعت البعثة الشابات والشبان من نالوت والمناطق المجاورة، ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عامًا، إلى تسجيل اهتمامهم عبر تعبئة نموذج إلكتروني قبل منتصف نهار يوم غدٍ الأربعاء 11 يونيو 2025.

ونوّهت البعثة إلى أن التسجيل لا يضمن بالضرورة الحضور، حيث سيُقتصر عدد المشاركين على 25 شابًا وشابة فقط، مع التأكيد على توفر فرص مستقبلية للمشاركة في مشاورات أخرى ستُنظم لاحقًا ضمن البرنامج.