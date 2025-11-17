البعثة الأممية تطلق منصة رقمية لإشراك الشباب بـ«الحوار المُهيكل»

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن إطلاق منصة رقمية مخصّصة للشباب الليبي، بهدف تعزيز مشاركتهم في العملية السياسية وإتاحة المجال لهم للتعبير عن آرائهم بشأن قضايا الحوار المُهيكل.

وتستهدف المنصة الشابات والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً داخل ليبيا، وتشجّعهم على تقديم رؤاهم ومقترحاتهم لدعم جهود الأعضاء الشباب المشاركين في الحوار.

وتتيح المنصة الجديدة للمشاركين فرصة إيصال وجهات نظرهم حول أبرز القضايا المطروحة، بما يضمن تمثيلاً أوسع لأصوات الشباب من مختلف مناطق البلاد في العملية السياسية.

وأكدت الممثلة الخاصة للأمين العام، هانا تيتيه، أن الشباب في ليبيا “ليسوا فقط مستقبل البلاد بل حاضرها أيضاً”، مشددة على أنهم الأكثر تأثراً بالأزمة السياسية الحالية، والأكثر استفادة من أي انتقال سلمي يسمح لهم باختيار قياداتهم عبر الانتخابات.