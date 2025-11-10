البعثة الأممية تُطلق منصة رقمية لتعزيز مشاركة الشباب بـ«الحوار المُهيكل»

أطلقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم منصة رقمية للشابات والشباب الليبيين المقيمين في البلاد، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عامًا، بهدف تمكينهم من المشاركة بآرائهم في قضايا الحوار المُهيكل ودعم العملية السياسية في ليبيا.

وتسعى البعثة من خلال المنصة إلى ضمان مشاركة أوسع للشباب من مختلف مناطق البلاد، بما يكمل جهود الأعضاء الشباب المشاركين في الحوار المُهيكل، ويتيح لهم التعبير عن آرائهم ومشاركة وجهات نظرهم حول القضايا الرئيسة المطروحة.

وأكدت الممثلة الخاصة للأمين العام، هانا تيتيه، أن الشباب في ليبيا ليسوا مستقبل البلاد فحسب، بل حاضرها أيضًا، مشيرة إلى أنهم الأكثر تأثرًا بالأزمة السياسية الراهنة والأكثر استفادة من الانتقال السلمي الذي يتيح لهم اختيار قادتهم.

ويمكن للشباب المهتمين التسجيل والمشاركة عبر المنصة الرقمية من خلال الرابط الرسمي لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على فيسبوك.