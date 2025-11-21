البعثة الأممية تُطلق منصة رقمية للشباب لدعم عملية «الحوار المُهيكل»

لضمان وجود صوت الشباب الليبي في العملية السياسية، أطلقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم منصة رقمية للشابات والشباب الليبيين المقيمين في ليبيا، والذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عامًا والراغبين في المشاركة بآرائهم في قضايا الحوار المُهيكل.

وتهدف البعثة من خلال هذه المنصة الرقمية إلى ضمان مشاركة أكبر عدد ممكن من الشباب في جميع أنحاء البلاد في هذه العملية، وذلك لتكملة ودعم جهود الأعضاء الشباب الذين سيشاركون في الحوار المُهيكل.

وستتاح للمشتركين في المنصة فرصة التعبير عن آرائهم ووجهات نظرهم بشأن القضايا الرئيسة التي تُناقش في الحوار ومشاركتها مع الشباب الأعضاء في الحوار المُهيكل، مما يضمن سماع أصوات الشباب من جميع أنحاء البلاد في العملية السياسية.

وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام، هانا تيتيه: «الشباب في ليبيا ليسو فقط مستقبل البلاد، بل حاضرها أيضًا. هم الأكثر تضررًا من الأزمة السياسية الراهنة، وهم الأكثر استفادة من الانتقال السلمي الذي يتيح لهم انتخاب قادة من اختيارهم».

للاشتراك والمشاركة من هنا.