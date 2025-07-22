البعثة الأممية تعرب عن قلقها بعد تعليق الانتخابات في 11 بلدية

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها البالغ بشأن تعليق العملية الانتخابية في 11 بلدية، مؤكدة أهمية استئنافها في أقرب وقت لضمان تعزيز الحكم الديمقراطي وتلبية تطلعات المواطنين.

جاء ذلك خلال لقاء جمع نائبة المبعوث الأممي ستيفاني خوري برئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، حيث ناقشا التقدم المحرز في إجراء الانتخابات المحلية في 62 بلدية بمختلف أنحاء البلاد.

ودعت البعثة جميع الجهات المعنية إلى معالجة الأسباب التي أدت إلى التعليق بسرعة، وتهيئة الظروف المناسبة لاستئناف العملية الانتخابية، مشيرة إلى أن استمرار هذه العملية يمثل خطوة جوهرية نحو ترسيخ مبادئ الحكم الرشيد وبناء مؤسسات ديمقراطية تعكس إرادة الليبيين.