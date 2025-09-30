البعثة الأممية تعزز مشاركة النساء في جهود «السلام والأمن»

أطلقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في ليبيا، ورشة عمل تستمر يومين بمشاركة مجموعة من النساء الليبيات من مختلف المناطق، بهدف رفع مستوى الوعي باتفاق وقف إطلاق النار وبحث سبل دعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 لتنفيذه بشكل كامل.

واطّلع المشاركات ممثل عن اللجنة العسكرية المشتركة على أبرز إنجازات اللجنة والتحديات التي تواجهها، فيما ألقت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام ستيفاني خوري كلمة افتتاحية، أكدت فيها التزام البعثة بتعزيز حضور المرأة الليبية في أجندة السلام والأمن.

وشددت خوري على ضرورة أن تسترشد السياسات بأصوات النساء وتوصياتهن، مضيفة أن استمرار مشاركة النساء يضمن بقاءهن في طليعة بناء مستقبل ليبيا.