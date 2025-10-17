البعثة الأممية: تعزيز محاسبة المعرقلين وتفعيل مسار برلين

أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على وجود آليات عملية متعددة لضمان محاسبة الأطراف المعرقلة للعملية السياسية في البلاد، بما في ذلك فرض العقوبات عبر مجلس الأمن.

وأشارت البعثة إلى انها تعمل عن كثب مع الشركاء الدوليين لتحقيق الشفافية والتقدم، حيث تقدم إحاطات منتظمة لمجلس الأمن حول الوضع في ليبيا.

وفي خطوة جديدة، أعادت البعثة تفعيل لجنة متابعة عملية برلين الدولية، بالتعاون مع ألمانيا، لتعزيز التنسيق بين المجتمع الدولي ودعم مسار الحل السياسي في ليبيا.

