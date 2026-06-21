البعثة الأممية تعقد لقاءات مفتوحة لمناقشة مخرجات الحوار المهيكل

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إطلاق سلسلة من اللقاءات الحوارية التي ينظمها فريق الاتصال والإعلام التابع لها، بهدف مناقشة التوصيات الصادرة عن الحوار المهيكل والإجابة على استفسارات الجمهور بشأن مخرجاته.

وأوضحت البعثة، عبر موقعها الإلكتروني، أن أولى هذه اللقاءات ستنطلق يوم الثلاثاء المقبل عند الساعة الرابعة مساءً، بمشاركة أعضاء من مساري المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان ضمن الحوار المهيكل.

وأضافت البعثة أن الجلسة الحوارية ستستمر لمدة 90 دقيقة، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز التواصل مع الجمهور وإتاحة المجال أمام المشاركين للاطلاع على التوصيات المطروحة وطرح تساؤلاتهم بشكل مباشر.

ودعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الراغبين في المشاركة إلى التسجيل المسبق عبر الرابط المخصص لذلك.

تأتي هذه اللقاءات ضمن مساعي بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتعزيز التواصل مع مختلف فئات المجتمع وإشراك المواطنين في متابعة مخرجات مسارات الحوار المختلفة، بما في ذلك ملفات المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان، اللذان يشكلان محورين أساسيين في الجهود الرامية إلى دعم الاستقرار وتعزيز التوافق في ليبيا.