البعثة الأممية تعيد إطلاق مسار الحوكمة في «الحوار المهيكل»

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن مسار الحوكمة ضمن الحوار المهيكل في ليبيا استأنف أعماله اليوم في العاصمة طرابلس، عبر اجتماع حضوري يستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وأوضحت البعثة أن هذا الاجتماع يأتي عقب سلسلة من اللقاءات الافتراضية التي عقدها فريق الحوكمة خلال الأسابيع الماضية، ويهدف إلى استكمال النقاشات المتعلقة بملف الحوكمة، وتعزيز التوافق بين الأطراف الليبية حول القضايا الجوهرية المرتبطة بالعملية السياسية.

وأكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن استئناف الاجتماعات الحضورية يمثل خطوة مهمة لدفع الحوار السياسي، ويسهم في تقريب وجهات النظر، وبناء أرضية مشتركة حول الإصلاحات المؤسسية، وآليات إدارة المرحلة الانتقالية.

وأضافت البعثة أن مسار الحوكمة يندرج ضمن جهودها الرامية إلى دعم الاستقرار السياسي في ليبيا، وتسهيل حوار شامل بين مختلف الأطراف، بما يضمن تحقيق تقدم ملموس في العملية الانتقالية، والوصول إلى حلول مستدامة تحظى بتوافق وطني واسع.