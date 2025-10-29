البعثة الأممية تعلن تأسيس «المركز المشترك لأمن الحدود» في بنغازي

في إطار تعزيز التعاون الأمني بين المؤسسات الليبية، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن الاتفاق بين ممثلين عن الهيئات العسكرية والأمنية من مختلف أنحاء البلاد، على إنشاء موقع للمركز المشترك لأمن الحدود في بنغازي، والذي من المقرر أن يبدأ تشغيله في الأسابيع القليلة المقبلة.

ويأتي المركز الجديد في إطار الجهود المشتركة بين بعثة الأمم المتحدة وفريق التنسيق الفني المشترك، الذي تم تشكيله في يناير، بهدف تسهيل تبادل المعلومات وتعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية بأمن الحدود.

وكان الفريق قد أسس سابقاً مركزاً مماثلاً في طرابلس في أبريل الماضي، وسيعمل المركزان جنباً إلى جنب لتمكين تبادل المعلومات ودعم الاستجابة الموحدة للتحديات المتعلقة بأمن الحدود.

وفي تصريح له، أوضح علي خلخال، المستشار الأقدم لشؤون أمن الحدود في بعثة الأمم المتحدة، أن “تأسيس المركز المشترك في بنغازي يمثل خطوة هامة نحو توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا وبناء الثقة المتبادلة بين مختلف الأطراف.”

وأضاف أن “المركز سيكون له دور محوري في ترجمة التعاون والحوار إلى نتائج ملموسة على الأرض، بما يسهم في تعزيز قدرة ليبيا على إدارة أمن حدودها بشكل موحد وفعّال.”