البعثة الأممية تعلن معايير اختيار ممثلي المجتمع بالعملية السياسية

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) أنها ستضع معايير اختيار واضحة لممثلي المجتمع الليبي في العملية السياسية، وسيتم نشر هذه المعايير للرأي العام لضمان الشفافية والمصداقية.

وأكدت البعثة على أهمية إعطاء الليبيين من مختلف الخلفيات صوتًا فاعلًا في رسم مستقبل البلاد، مع ضمان التوازن الجغرافي والتمثيل الواسع لمكونات المجتمع، بما في ذلك النساء والشباب والمكونات الثقافية والمجتمع المدني والمؤسسات.

وتسعى البعثة إلى بناء شراكات متينة مع الجهات الفاعلة المجتمعية مثل الأحزاب السياسية، والمجالس البلدية المنتخبة حديثًا، والنقابات، وغيرها من المجموعات الرسمية المعنية في ليبيا، لضمان دعم شعبي واسع للعملية السياسية.

للمزيد من المعلومات حول خارطة الطريق والعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة في ليبيا، يمكن زيارة الرابط التالي: https://ow.ly/M2ZS50XezgT