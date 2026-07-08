برنامج أممي يستهدف إعداد «قيادات نسائية» شابّة في ليبيا

أعلنت الأمم المتحدة في ليبيا فتح باب التقديم للدفعة الرابعة من برنامجها التدريبي السنوي “رائدات”، داعية الشابات الليبيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18 و35 عامًا إلى تقديم طلبات المشاركة خلال الفترة من 8 إلى 22 يوليو.

ويشجع البرنامج الشابات من مختلف المكونات الثقافية في ليبيا، إضافة إلى الشابات ذوات الإعاقة، على التقدم للمشاركة، حيث تُمنح المتقدمات من جميع المناطق والمكونات فرصًا متساوية، مع تخصيص ثلاثة مقاعد للشابات ذوات الإعاقة.

وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا هانا تيتيه إن برنامج “رائدات” أُطلق قبل ثلاث سنوات بهدف تمكين الشابات من اكتساب المهارات والمعارف التي تساعدهن على أداء دور فاعل في رسم مستقبل وطنهن.

وأضافت تيتيه أن البرنامج أحدث أثرًا ملموسًا لدى المشاركات، ليس فقط عبر تطوير المهارات وزيادة الثقة بالنفس، بل أيضًا من خلال بناء شبكات دعم بين الشابات المشاركات.

وأوضحت أن البرنامج تنافسي ومكثف، مشيرة إلى أن عدد طلبات التقديم وصل العام الماضي إلى 899 طلبًا، مقابل 747 طلبًا في العام الذي سبقه، معربة عن أملها في انضمام شابات من مختلف أنحاء ليبيا إلى شبكة خريجات “رائدات” المتنامية.

ويُعد برنامج “رائدات” مبادرة تابعة للأمم المتحدة في ليبيا، تقودها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ويدعمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

ويهدف البرنامج إلى تطوير القدرات القيادية للشابات الليبيات من خلال التدريب على مهارات التواصل، والمناصرة، والعمل الجماعي، والقيادة، إلى جانب تعزيز المعرفة بحقوق الإنسان والانتخابات والحقوق القانونية للمرأة في ليبيا.

وسيُجرى اختيار 35 شابة فقط ممن يستوفين المعايير المحددة للمشاركة في البرنامج الذي يمتد لعام كامل، وذلك بناءً على إجاباتهن في استبيان التقديم الخاص بالبرنامج.

ومن المقرر أن تبدأ التدريبات في أكتوبر، فيما تُجرى المقابلات مع المتقدمات خلال أغسطس، على أن يستمر استقبال الطلبات حتى آخر ساعة من يوم 22 يوليو.