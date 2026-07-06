البعثة الأممية: تقدم في محادثات «خارطة الطريق السياسية» في ليبيا

عُقد في مكتب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالعاصمة التونسية يوم الإثنين 06 يوليو، اللقاء الخامس ضمن سلسلة اجتماعات الاجتماع المصغر، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى معالجة الخطوتين الأوليين من خارطة الطريق التي تيسرها الأمم المتحدة لدعم المسار السياسي في ليبيا.

وأوضحت البعثة أن المشاورات جرت في أجواء إيجابية وبنّاءة، وأسفرت عن تفاهمات وصفت بالمهمة بين المشاركين، في سياق استمرار النقاش حول القضايا العالقة ضمن العملية السياسية.

وأضافت البعثة أن الاجتماع شهد تجديد الالتزام بالتوافقات التي تم التوصل إليها خلال الجلسات السابقة، إلى جانب استكمال مناقشة كافة الملفات العالقة المرتبطة بخارطة الطريق السياسية.

واتفق المشاركون على تشكيل فريق عمل من داخل اللجنة، يتولى بدعم من بعثة الأمم المتحدة صياغة الاتفاق النهائي، على أن يتم التوقيع عليه خلال اللقاء المرتقب المقرر عقده خلال الأسبوع المقبل.

وتأتي هذه اللقاءات ضمن جهود الأمم المتحدة لدفع المسار السياسي في ليبيا نحو مرحلة أكثر استقرارًا، عبر تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية، والعمل على بلورة خارطة طريق توافقية تعالج الملفات الخلافية الرئيسية، تمهيدًا للوصول إلى تسوية سياسية شاملة.