البعثة الأممية تقيم ورشة عمل حول «قضايا المرأة»

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن فتح باب التسجيل للمشاركة في ورشة عمل لمدة يومين، مخصصة للصحافيات والصحافيين المتخصصين في تغطية قضايا المرأة.

وستُعقد ورشة العمل في طرابلس يومي 23 و24 نوفمبر 2025، بالتزامن مع الحملة العالمية السنوية للأمم المتحدة للتوعية بمناهضة العنف ضد المرأة.

وتنظم الورشة برنامج “بَصيرة” التابع للبعثة، الذي يهدف إلى تطوير مهارات الإعلاميين وتعزيز قدرتهم على تغطية قضايا المرأة بشكل مهني، مع مراعاة خصوصية المجتمع الليبي. سيتم اختيار 20 صحافيًا من مختلف أنحاء ليبيا للمشاركة في هذه الورشة.

ويشترط على المتقدمين إظهار التزامهم بتغطية قضايا المرأة بشكل مهني وتقديم نماذج من أعمالهم المنشورة سابقًا.

آخر موعد لتقديم الطلبات هو يوم الثلاثاء الموافق 4 نوفمبر 2025، الساعة 11:59 مساءً بتوقيت ليبيا.

للتقديم، يرجى زيارة الرابط التالي: رابط التسجيل