«البعثة الأممية» تكثّف مشاوراتها بشأن مستقبل ليبيا

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن نائبة الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية ستيفاني خوري عقدت، اليوم، لقاءً مع سفير دولة قطر لدى ليبيا خالد الدوسري، لبحث آخر التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في ليبيا والمنطقة، وذلك في إطار تواصل البعثة مع المجتمع الدولي، وفق بيان رسمي صادر عنها.

واستعرضت خوري خلال اللقاء التقدم المحرز في الحوار المُهيكل، إلى جانب الجهود المبذولة لدفع الخطوات الأولى من خارطة الطريق السياسية التي تمهّد لإجراء الانتخابات الوطنية.

وتناول الجانبان أهمية استمرار الدعم الدولي لجهود الأمم المتحدة، بما يسهم في دفع العملية السياسية قدمًا، مع التأكيد على أن الحوار يمثل المسار الأساسي لتحقيق الاستقرار وتوحيد المؤسسات والوصول إلى انتخابات وطنية.

وأكد اللقاء توافقًا في الرؤى بشأن ضرورة تعزيز المسار السياسي في ليبيا، باعتباره الإطار الذي يقود إلى إنهاء الانقسام ودعم الاستقرار على المدى الطويل.