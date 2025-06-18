البعثة الأممية تنظم حواراً مع صحفيين حول توصيات اللجنة الاستشارية

نظمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، حلقة نقاشية شارك فيها أكثر من 30 صحفيًا، إلى جانب ثلاثة من أعضاء اللجنة الاستشارية المعنية بمتابعة ملف الانتخابات في البلاد. جرت المناقشة حول توصيات اللجنة التي تهدف إلى تسهيل الانتقال السياسي بليبيا نحو إجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وسلطت الحلقة النقاشية الضوء على الدور الحيوي الذي يلعبه الصحفيون الليبيون في دعم العملية السياسية، من خلال نقل المعلومات إلى الجمهور، ومساءلة السلطات، وتعزيز الحوار الوطني الضروري لتحقيق المصالحة الوطنية والتقدم الديمقراطي.

تأتي هذه الفعالية ضمن برنامج «بصيرة» الذي تنفذه البعثة، والذي يهدف إلى توفير فرص للتواصل والتطوير المهني للعاملين في قطاع الإعلام. ويمكن للراغبين في التسجيل في البرنامج زيارة الرابط التالي:

forms.office.com/e/hCTDAkg74V

كما دعت البعثة الجمهور للمشاركة برأيهم حول مقترحات اللجنة الاستشارية عبر الاستبيان المتاح هنا:

https://unsmil.unmissions.org/ac-poll

وللاطلاع على تفاصيل توصيات اللجنة، يمكن زيارة الرابط التالي:

https://ow.ly/LyNy50W9qSF