البعثة الأممية تنظم ورشة عمل حول آليات مراقبة وقف إطلاق النار

عقد قسم مراقبة وقف إطلاق النار التابع لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بالتعاون مع مركز جنيف لحوكمة القطاع الأمني، ورشة عمل لمدة 3 أيام بمشاركة ممثلين للجنة العسكرية المشتركة 5+5 والمراقبين الليبيين.

وذكرت البعثة في منشور على صفحتها في فيسبوك، أن الورشة ركزت على آليات مراقبة وقف إطلاق النار والتحقق منه، بالإضافة إلى عملية انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية.

كما تناولت الورشة الإطار القانوني والجوانب الفنية وتبادل الخبرات المتعلقة بهذه القضايا.

وعُقِدت الورشة في تونس بين 11 إلى 13 ديسمبر، في إطار تبادل الخبرة مع النظراء الليبيين.