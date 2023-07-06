البعثة الأممية تنفي نية «باتيلي» الإعلان عن خارطة طريق

نفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ما تداوله عدد من وسائل الإعلام المحلية والإقليمية من أخبار وصفتها بالمُختلقة بشأن نية الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبد الله باتيلي، الإعلان عن خارطة طريق مرتقبة للانتخابات في ليبيا.

وفي بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، اعتبرت البعثة هذا الخبر المزيف جزءًا من حملات التضليل المستمرة لخداع الليبيين وصرف أنظارهم عن الاستحقاقات التي يطالبون بها.

ودعت البعثة الأممية جميع وسائل الإعلام والناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي إلى الاعتماد فقط على موقعها الرسمي ومنصاتها المعتمدة على وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على الأخبار الدقيقة والبيانات الموثوقة.

وذكَّرت البعثة أن باتيلي أكدّ خلال إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن، التزامه بتكثيف مساعيه الحميدة وجمعِ كل الأطراف والمؤسسات المعنية، بما في ذلك مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، بغية التوصل إلى اتفاق شامل وشفاف حول القضايا الخلافية في مشاريع القوانين الانتخابية التي أعدتها لجنة الـ 6+6، لضمان قابليتها للتطبيق تمهيداً لإجراء انتخابات ناجحة.