البعثة الأممية تهنئ «الأمازيغ» بالسنة الجديدة

تقدمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) بأطيب التهاني لأمازيغ ليبيا بمناسبة حلول السنة الأمازيغية الجديدة.

وأعربت البعثة عن أملها بأن يكون العام الجديد حافلًا بالسلام والاستقرار، والتوصل إلى حلول مستدامة للأزمة الليبية، وتحقيق ازدهار البلاد لكافة مكوناتها الثقافية، مؤكدين أهمية احترام التنوع الثقافي ودوره في تعزيز الوحدة الوطنية والتنمية.

وتأتي تهنئة البعثة ضمن جهودها لتعزيز الحوار والتعايش بين مكونات المجتمع الليبي، وتشجيع مشاركة جميع المكونات الثقافية في العملية السياسية والتنموية. كما تعكس التزام الأمم المتحدة بدعم الحلول السلمية والاستقرار في ليبيا، والاعتراف بالدور التاريخي والثقافي للأمازيغ في المجتمع الليبي.

والأمازيغ يشكلون أحد المكونات الثقافية الأساسية في ليبيا، ولهم تاريخ طويل يمتد لآلاف السنين في شمال أفريقيا.

ويحتفل الأمازيغ بالسنة الأمازيغية الجديدة في الثاني عشر من يناير، وهي مناسبة لتجديد الأمل وتعزيز الهوية الثقافية، ويحتفل بها في مناطق مختلفة من ليبيا مثل يفرن وزوارة ودرنه، بما يعكس التنوع الثقافي للبلاد.