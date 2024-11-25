البعثة الأممية تهنئ الشعب الليبي بنجاح عملية الانتخابات البلدية

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بإعلان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، النتائج الأولية للبلديات، التي أظهرت مشاركة كبيرة تجاوزت 77 بالمئة من الناخبين المسجلين لانتخابات المجالس البلدية.

وتقدمت البعثة بالتهنئة إلى الشعب الليبي وإلى جميع الجهات المعنية، بما في ذلك وسائل الإعلام والمراقبين، على مشاركتهم ومساهمتهم الإيجابية في عملية انتخابية سلمية وشفافة.

كما هنأت البعثة أيضاً المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على إجراء انتخابات المجالس البلدية والأجهزة الأمنية الرسمية على مساعدتها في ضمان توافر بيئة آمنة وسلمية مكّنت الناخبين من الإدلاء بأصواتهم.

ومع بدء مرحلة الطعون في العملية الانتخابية اليوم الاثنين، تحث البعثة على مواصلة الالتزام بالحفاظ على بيئة سلمية وتؤكد على أن تقديم أية شكاوى من جانب المرشحين والقوائم والوكلاء ينبغي أن يتم عبر الآليات القانونية مع احترام قواعد الإجراءات والمبادئ الديمقراطية.

و وأوضحت البعثة أن الانتخابات البلدية تمثل فرصة بالغة الأهمية للشعب الليبي لممارسة حقوقه في اختيار ممثليه وتعزيز الحكم المسؤول الذي يلبي طموحات الشعب. وتقف الأمم المتحدة في ليبيا على أهبة الاستعداد لدعم العمليات السياسية والانتخابية التي يقودها الليبيون ويملكون زمامها لتحقيق الشرعية والاستقرار طويل الأمد والتقدم الملموس للبلاد.