البعثة الأممية تهنئ تكالة: نتطلع إلى تعاون بنّاء مع جميع أعضاء المجلس

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أنها أخذت علمًا بنتائج انتخابات رئاسة المجلس الأعلى للدولة، التي أُجريت خلال الجلسة المنعقدة الأربعاء 29 يوليو، وأسفرت عن انتخاب رئاسة جديدة للمجلس.

وأوضحت البعثة، في بيانٍ، أنها تابعت البث المباشر للجلسة التي شارك فيها 138 عضوًا من أعضاء المجلس الأعلى للدولة، وشهدت انتخاب مكتب الرئاسة الجديد.

وهنأت بعثة الأمم المتحدة الرئاسة الجديدة للمجلس الأعلى للدولة، معربةً عن تطلعها إلى تعاون بنّاء مع جميع أعضاء المجلس خلال المرحلة المقبلة.

وأكدت البعثة أن هذا التعاون يستهدف دفع العملية السياسية قدمًا، والعمل على تنفيذ خارطة الطريق السياسية التي تفضي إلى إجراء انتخابات وطنية وتوحيد مؤسسات الدولة الليبية.

ويأتي بيان بعثة الأمم المتحدة عقب انتخاب الدكتور محمد تكالة رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة، ضمن انتخابات مكتب الرئاسة التي أُجريت في العاصمة طرابلس، في إطار الاستحقاق الدوري لتجديد قيادة المجلس، وسط استمرار الجهود المحلية والدولية لدفع العملية السياسية وإنجاز الانتخابات الوطنية.