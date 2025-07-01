البعثة الأممية تواصل مشاوراتها بلقاء ممثلي الاتحادات والنقابات التجارية

التقت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للشؤون السياسية، ستيفاني خوري، بممثلي الاتحادات والنقابات التجارية والصناعية، وذلك في إطار المشاورات العامة الجارية حول نتائج اللجنة الاستشارية، ضمن سلسلة اللقاءات الموسعة التي تُجريها البعثة.

تركزت المناقشات على ملفات الإصلاح الاقتصادي، وحقوق العمال، ودور القطاع الخاص، حيث شدد المشاركون على أهمية التوزيع العادل للموارد، والتنويع الاقتصادي، وتحقيق التنمية الوطنية.

كما طُرحت مقترحات محددة في هذه المجالات، وسط تأكيدات على ضرورة توحيد المؤسسات ومكافحة الفساد كأولويات وطنية.

وتبادل الحضور وجهات النظر حول سبل المضي قدمًا في خارطة الطريق السياسية، استنادًا إلى الخيارات التي اقترحتها اللجنة الاستشارية.

ودعت خوري أعضاء النقابات إلى المشاركة في الاستطلاع الإلكتروني الذي أطلقته البعثة، من أجل ضمان إيصال أصواتهم في رسم ملامح المرحلة المقبلة، مؤكدة تطلعها إلى مواصلة اللقاءات مع الاتحادات التجارية وممثلي القطاع الخاص.