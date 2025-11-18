البعثة الأممية توضح آلية تمويل أنشطتها وخارطة الطريق

قدمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا توضيحات للرأي العام حول آلية تمويل الأمم المتحدة بشكل عام وتمويل أعمال البعثة بشكل خاص، بما في ذلك تنفيذ خارطة الطريق.

وأشارت البعثة إلى أن الأمم المتحدة تموَّل من ميزانيتها العادية، التي تعتمد على المساهمات المقررة من جميع الدول الأعضاء الـ193 وفق قرارات الجمعية العامة، وليبيا عضو فيها.

كما أكدت أن هناك مساهمات طوعية من الدول الأعضاء، تُخصص لمشاريع وبرامج محددة، بما في ذلك برامج بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ويمكن للجهات المانحة من خلال هذه المساهمات تمويل برامج محددة أو المشاركة في ترتيبات التمويل المشترك.

وشددت البعثة على أن إدارة وتنفيذ جميع البرامج يتم حصريًا بواسطة الأمم المتحدة، بما يعكس التزامها بالشفافية والمساءلة في استخدام التمويل، وضمان تنفيذ خارطة الطريق بما يخدم ليبيا وشعبها.

للاطلاع على البيان الرسمي: اضغط هنا