البعثة الأممية: لا توجد برامج لـ«توطين اللاجئين» في ليبيا

نفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا صحة المعلومات المتداولة بشأن انتقال مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى مقر البعثة، مؤكدة أن هذه الادعاءات لا تستند إلى أي وقائع صحيحة.

وأوضحت البعثة، في بيان رسمي، أن ما جرى تداوله خلال الفترة الأخيرة حول نقل مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى مقرها في ليبيا يعد من المعلومات المضللة التي لا تعكس الواقع.

وجددت البعثة تأكيد موقفها المعلن سابقاً بشأن ملف اللاجئين والمهاجرين، مشيرة إلى أن الادعاءات المتعلقة بقيام الأمم المتحدة أو المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتنفيذ برامج لتوطين اللاجئين أو المهاجرين داخل الأراضي الليبية غير صحيحة بشكل كامل.

وأكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن انتشار المعلومات غير الدقيقة والمضللة يسهم في زيادة التوترات ويصرف النقاش العام عن القضايا الجوهرية التي ينبغي أن تستند إلى حقائق موثقة ومعلومات موثوقة.

كما دعت جميع الأطراف إلى تحري الدقة والمسؤولية عند تداول المعلومات، والابتعاد عن الخطابات التحريضية، مع ضرورة احترام الحصانات المقررة لموظفي الأمم المتحدة ومقارها وممتلكاتها وأصولها، وفقاً للتشريعات الليبية والقانون الدولي.

وشددت البعثة على استمرار التزام الأمم المتحدة بدعم ليبيا ومساندة جهودها في مختلف المسارات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.