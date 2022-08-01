البعثة الأممية تُؤكد التزامها بتحقيق مسار واضح للانتخابات

التقى القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ريزدون زنينغا، أمس الأحد بعمداء بلديات (زوارة ومصراتة وسوق الجمعة وتاجوراء وصرمان والزنتان).

وأعرب عمداء البلديات عن رغبة الشعب القوية في اختيار قادته ومؤسساته عن طريق الانتخابات، مشددين على ضرورة تنظيم الانتخابات في أقرب وقت، بحسب ما نقلت الصفحة الرسمية للبعثة على فيسبوك.

كما أعرب العمداء عن أملهم في استقرار ليبيا لتتمتع بعلاقات جيدة مع جيرانها دونما تدخل خارجي.وشددوا على ضرورة إنهاء المراحل الانتقالية والحكومات المؤقتة.

من جانبه أكد القائم بأعمال رئيس البعثة على التزام الأمم المتحدة وجهودها لتحقيق مسار واضح للانتخابات كأولوية قصوى، وأعرب عن استعداده لعقد اجتماعات أخرى مع رؤساء البلديات الذين تم انتخابهم مباشرة من قبل الشعب الليبي.