البعثة الأممية تُؤكد التزامها بخدمة الشعب الليبي

أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، التزامها بخدمة الشعب الليبي ودعم البلاد في طريقها نحو السلام والاستقرار.

جاء ذلك على لسان القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ريزدون زينينغا، في كلمة بمناسبة الذكرى الثالثة للهجوم الذي وقع يوم 10 أغسطس، واستهدف فريق الأمم المتحدة في بنغازي متسبباً بمقتل ثلاثة من موظفيها وإصابة اثنين آخرين.

ونقلت الصفحة الرسمية للبعثة على فيسبوك عن زينينغا قوله: “قلوبنا مع عائلات زملائنا الذين قدموا أجل التضحيات في هذا الهجوم البشع. كما أشيد بشجاعة وثبات زملائنا الذين نجوا واستمروا في تأدية واجبهم تحت راية الأمم المتحدة”.

وأضاف زينينغا: “تظل أسرة الأمم المتحدة ملتزمة تماماً بخدمة الشعب الليبي ودعم البلاد في طريقها نحو السلام والاستقرار والازدهار”.