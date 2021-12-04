انتخابات ليبيا

البعثة الأممية تُؤكد دعمها لمراحل العملية الانتخابية

عين ليبيا | نُشر: السبت، 4 ديسمبر 2021 - 20:29 نُشر: السبت، 4 ديسمبر 2021 - 20:29
الانتخاباتليبيا
البعثة الأممية تُؤكد دعمها لمراحل العملية الانتخابية
الوطنية للانتخابات
البعثة تُؤكد التزامها بالوقوف إلى جانب الليبيين

بحث رئيس مجلس المفوضية الوطنيا العليا للانتخابات عماد السايح، مع فريق بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، مزيداً من سُبل دعم المجتمع الدولي للانتخابات التي ستجرى في 24 ديسمبر الجاري.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده السايح، اليوم السبت، بديوان المفوضية في طرابلس، مع مسؤول ملف الانتخابات ببعثة الأمم المتحدة.

وناقش الاجتماع آخر مستجدات العملية الانتخابية والتقدم المحرز في المراحل التنفيذية لهذا الاستحقاق، وسبل دعم منظمة الأمم المتحدة للمراحل المتبقية بحيث يناظر ما تحقق من نجاحات سابقة، بحسب ما أفاد الرسمي لمفوضية الانتخابات.

وأكد المسؤول بالبعثة، على التزام المنظمة بالوقوف إلى جانب الليبيين لتحقيق تطلعاتهم نحو دولة الديمقراطية المنشودة.

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