البعثة الأممية تُؤكد دعمها لمراحل العملية الانتخابية

بحث رئيس مجلس المفوضية الوطنيا العليا للانتخابات عماد السايح، مع فريق بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، مزيداً من سُبل دعم المجتمع الدولي للانتخابات التي ستجرى في 24 ديسمبر الجاري.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده السايح، اليوم السبت، بديوان المفوضية في طرابلس، مع مسؤول ملف الانتخابات ببعثة الأمم المتحدة.

وناقش الاجتماع آخر مستجدات العملية الانتخابية والتقدم المحرز في المراحل التنفيذية لهذا الاستحقاق، وسبل دعم منظمة الأمم المتحدة للمراحل المتبقية بحيث يناظر ما تحقق من نجاحات سابقة، بحسب ما أفاد الرسمي لمفوضية الانتخابات.

وأكد المسؤول بالبعثة، على التزام المنظمة بالوقوف إلى جانب الليبيين لتحقيق تطلعاتهم نحو دولة الديمقراطية المنشودة.