البعثة الأممية تُثني على عمل لجنة انتخابات المجالس البلدية

هنأت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مواطني مدن الزاوية الجنوبية والحرابة وجادو وكاباو على انتخابهم مجالسهم البلدية.

وفي تعريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، حيت البعثة الأممية عزم المواطنين على ممارسة حقوقهم الديمقراطية.

كما أثنت البعثة على عمل اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية في تنظيم انتخابات بلدية شفافة وذات مصداقية في جميع أنحاء ليبيا مع ضمان المتطلبات الصحية اللازمة.

في غضون ذلك، أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، اليوم الاثنين، عن النتائج المبدئية لانتخابات المجالس البلدية لمدن (جادو- الزاوية الجنوب- كاباو- الحرابة).