البعثة الأممية تُؤكد على الحاجة لحلول توافقية وقابلة للتطبيق

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الجمعة، عن تلقيها مذكرة رسمية من مكتب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، مرفقاً بها القوانين الانتخابية المعتمدة من المجلس.

وفي بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، جددت البعثة التعبير عن احترامها لسيادة المؤسسات الليبية ولمبدأ الملكية الوطنية لأية حلول سياسية.

كما شدّدت البعثة الأممية في ذات الوقت، على ضرورة أن تكون تلك الحلول توافقية وقابلة للتطبيق بهدف ضمان إجراء عملية انتخابية سلسة، وإحلال سلام واستقرار مستدامين في ليبيا.

وأكدت البعثة التزامها بالعمل مع كافة الأطراف الليبية من أجل التوصل لحلول وسط، بما في ذلك حول تشكيل حكومة موحدة.

وأشار البيان إلى أن البعثة الأممية ستقوم بالتشاور مع الجهات الرئيسة ذات الصلة، بقراءة للقوانين الانتخابية بهدف تقييم مدى قابليتها للتطبيق، وستشارك نتائج هذه المراجعة مع عموم الليبيين.