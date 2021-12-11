البعثة الأممية تُجدد دعمها للانتخابات

استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، اليوم السبت، بديوان المفوضية في طرابلس، الأمين العام المساعد ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ريزدون زينينغا، والوفد المرافق له.

وبحث اللقاء مستجدات العملية الانتخابية المرتقبة وتطورات المشهد السياسي وتداعياته على العملية الانتخابية، كما استعرض التقدم العملياتي الذي حققته المفوضية باستكمال مرحلة تسجيل المرشحين والاستعدادات التي غطت جوانب التدريب والعمل اللوجستي.

وأكد زينينغا على دعم بعثة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي عامة للانتخابات الليبية وضرورة انعقادها في موعدها المحدد، لما تعكسه هذه العملية الانتخابية على سلم واستقرار ليبيا، وفق قوله.

وأشاد الأمين العام المساعد بالمفوضية والتقدم المحرز في الاستعدادات الفنية للانتخابات وشدد على أهمية معالجة التحديات السياسية والتقنية التي قد تعطل المضي قُدُماً.

كما أكد زينينغا على ضرورة تجنب التراجع والحفاظ على المكتسبات التي تحققت حتى الآن، بما في ذلك تسجيل قرابة 3 ملايين ناخب، والتوزيع الناجح لبطاقات الناخبين وتسجيل عدد كبير من المرشحين للرئاسة والبرلمان، فكل ما سبق يدل على التأييد الشعبي للانتخابات.