البعثة الأممية تُحذّر من نشر الأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة

كررت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا دعوتها، لكافة الأطراف الليبية إلى تجنب أي أعمال تحريضية أو معلومات مضللة قد تهدد استقرار ليبيا الذي وصفته بـ”الهش”.

ونفت البعثة في بيان لها، اليوم الأحد، صحة رسالة متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي يُزعم أنها صادرة عن القائم بأعمال رئيس البعثة ريزدون زينينغا، مؤكدة أنها مزورة وعارية عن الصحة.

ونوهت البعثة الأممية إلى أن نشر الأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة على وسائل التواصل الاجتماعي بات أمرًا شائعًا في ليبيا في محاولة لتضليل الجمهور وحشد الدعم لمختلف القضايا السياسية، محذرة من هذا الأمر.