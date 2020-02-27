البعثة الأممية تُدين استمرار خروقات الهدنة وقصف مطار معيتيقة

كثفت قوات حفتر عمليات استهداف الأحياء المدنية بطريقة عشوائية. [أرشيفية/سوشيال ميديا]

أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشدة استمرار خروقات الهدنة التي أعلنت في 12 يناير الماضي، وآخرها القصف المتكرر على مدى اليومين الماضيين لمطار معيتيقة من قِبل قوات حفتر، والذي يعد منفذًا حيويًا وهامًا لآلاف الليبيين في طرابلس الكبرى.

وقالت البعثة في بيان، الخميس، إن هذه الخروقات تأتي في الوقت الذي يسعى فيه الليبيون مع الأمم المتحدة جاهدين عبر المسارات الثلاثة لإنهاء الاقتتال والتوصل لحلول نهائية للأزمة الليبية ووضع حد لمعاناة الشعب الليبي التي تتفاقم كل يوم، بحسب البيان.

هذا وقصفت قوات حفتر مجددا، صباح الخميس، مطار معيتيقة الدولي بطرابلس ومنطقة شرفة الملاحة المحاذية للمطار بصواريخ غراد.

والأربعاء، أعلنت قوات حكومة الوفاق، أن قوات حفتر، استهدفت مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس، للمرة الثانية على التوالي خلال 24 ساعة الأخيرة، بصواريخ غراد.

وكثفت قوات حفتر خلال اليومين الماضين، عمليات استهداف الأحياء المدنية بطريقة عشوائية.

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