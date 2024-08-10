البعثة الأممية تُدين اشتباكات تاجوراء وتدعو لوقف الأعمال العدائية

أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الاشتباكات المسلحة التي اندلعت في تاجوراء أمس الجمعة، وما تلاها من تحشيدات عسكرية داخل العاصمة طرابلس وحولها.

وفي بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، أعربت البعثة عن انزعاجها الشديد إزاء التقارير التي تشير إلى وقوع خسائر في الأرواح، وإصابات في صفوف المدنيين، وتشريد العديد من العائلات.

كما أعربت البعثة عن إدانتها لاستخدام التشكيلات المتقاتلة للذخائر والأسلحة الثقيلة في المناطق الآهلة بالسكان، وذكَّرت جميع الأطراف بالتزاماتها بحماية المدنيين في جميع الأوقات.

ورحبت بعثة الأمم المتحدة بجهود خفض التصعيد وبالاتفاق على وقف الأعمال العدائية، داعية جميع الأطراف على الالتزام التام به، منوهة في الوقت نفسه إلى مواصلة اتصالاتها مع السلطات وحثها على الاضطلاع بمسؤولياتها من خلال ضمان إنهاء الاشتباكات المسلحة وإعادة الهدوء والسكينة للمناطق المأهولة ومحاسبة المتورطين.

واعتبرت البعثة الأممية هذه الاشتباكات بمثابة تذكير بالحاجة الملحة إلى توحيد الأجهزة العسكرية والأمنية وإقامة مؤسسات تحظى بالشرعية وتخضع للمساءلة، كما ترى فيها مدعاة للتعجيل بإطلاق عملية سياسية شاملة تفضي إلى انتخابات ذات مصداقية، وتمهد الطريق لتحقيق الاستقرار الدائم والازدهار للشعب الليبي.