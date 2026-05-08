البعثة الأممية تُدين الاشتباكات المستمرة في الزاوية

أعربت الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن إدانتها للاشتباكات المسلحة المستمرة في مدينة الزاوية والمناطق المحيطة بها، في ظل تقارير مقلقة عن سقوط ضحايا من المدنيين، بما في ذلك قتلى وجرحى من السكان الذين وجدوا أنفسهم عالقين في أتون الاقتتال.

وأكدت البعثة في بيان، أن استخدام الأسلحة الثقيلة وإطلاق النار العشوائي من أي نوع في الأحياء المكتظة بالسكان أمر غير مقبول، ويعرّض حياة المدنيين لخطر جسيم.

ونوهت البعثة الأممية بأن التقارير التي تفيد باستخدام مجمعات سكنية قريبة من مصفاة النفط لأغراض عسكرية تُعد مصدر قلق بالغ، وشددت على أنه لا يجوز تحويل البنية التحتية المدنية إلى ساحات قتال، وعلى جميع الأطراف وقف هذه الممارسات فوراً، والوقف الفوري للأعمال القتالية دون إبطاء.

ودعت البعثة السلطات إلى حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وحثت السلطات المختصة على فتح تحقيقات سريعة وذات مصداقية في التقارير المتعلقة بإلحاق الأذى بالمدنيين، وضمان المساءلة القانونية والأخلاقية الكاملة، بما يتماشى مع سيادة القانون.

كما حذرت البعثة الأممية من أن الوضع في الزاوية ينذر بمخاطر زعزعة استقرار أوسع نطاقاً، إذ لا يقتصر استمرار القتال على تعريض الأرواح للخطر فحسب، بل يهدد أيضاً بإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية الاستراتيجية، مع ما يترتب على ذلك من عواقب إنسانية واقتصادية خطيرة على ليبيا.

وفي ختام بيانها، أشادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بجهود التي يبذلها القادة المؤثرون والجهات الأمنية الساعية إلى خفض التصعيد، مؤكدة استعدادها لمواصلة دعم الجهود الليبية الرامية إلى استعادة الهدوء، وحماية المدنيين، وصون الموارد الوطنية لليبيا.